Erdoğan’dan Müslüman ülkelere eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatörleri’ni kabul etti.

Kurulduğu günden bugüne kadar TİKA çatısı altında görev yapanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, bugün dünyanın 5 kıtasında 58 farklı ülkede bulunan 60 program koordinasyon ofisiyle nerede bir dertli varsa onun imdadına yetişmeye çalışan TİKA’nın daima yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz.” dedi.

Erdoğan, kendileri için bu yardımların, karşı tarafa mihnet vermek değil tam tersine yükünü azaltmak ve derdine bir nebze de derman olmak amaçlı olduğunu vurguladı.

“Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor.” diyen Erdoğan, ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye’nin katbekat önünde olan bu ülkelerin, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebileceğinin altını çizdi.

“Silahlanmaya harcanan paralar, fakir halkları ihya eder”

Erdoğan, “Batı’da israf edilen yiyecekle dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar” ifadesini hatırlattı.

“Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz, Batı’nın ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak, insanları birbirine kırdırmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar, şu anda dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar, fazla yere gitmeye gerek yok sadece şu Ortadoğu’da harcanan paralar. Bütün bunlara baktığımız zaman Irak’ta neler yaptılar, şu anda Suriye’de, Filistin’de yapılanlar, Libya’da, bütün buralarda yapılan sadece savaş için harcamalar dünyadaki o garip, fakir halkları ihya eder.”

Kendi ölçülerinin asla bu olmadığını ve olmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Sadece şurada Suriye’de terör örgütlerine Amerika’nın gönderdiği yardım 5 bin tır silah ve mühimmat, 2 bin kargo uçağıyla buralara gelen yine aynı şekilde silah ve mühimmat. Artık siz bunların ne tür bir büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.” dedi.

“Terörle mücadelede kendimize pek az dost bulabildik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını aktardı.

“Suriyeli kardeşlerimize kendi yurtlarında güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sağlamak için yaptığımız sınır ötesi operasyonları ödediğimiz bedellere rağmen sürdürmekte kararlıyız. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede, maalesef kendimize pek az dost bulabildik. Hatta demokrasiden ve özgürlüklerden dem vuran ülkelerin önemli bir bölümünün çıkarları öyle gerektirdiği için terör örgütlerinin yanında yer aldığını gördük. Lafa geldiği zaman ‘dostuz’ diyorlar, yalan.”

“ABD ortalığı karıştırmak istiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada bu ülkelerle aralarında çok kesin görüş ayrılıkları olduğunu tespit ettiklerine dikkati çekti.

“Mesela biz Suriye’de güvenli bölgeler oluşturalım istiyoruz, Sayın Obama zamanından beri ben bunu söylüyorum. Kendisiyle kaç kez görüştük, söyledik. Yeni gelen yönetim, baktım onlar da ‘Güvenli bölge oluşturalım’ diyor, biz bunu zaten ta ne zamandan beri söylüyoruz, ‘Hadi gelin oluşturalım’, bakın yine yanaşmıyorlar. Niye? İstedikleri bu değil, istedikleri ortalığı karıştırmak, istedikleri Müslüman kıyımı, fakat öyle bir Müslüman kıyımı ki öldüren ‘Allahüekber’ diyor öldürüyor, ölen ‘Allahüekber’ diyor o da ölüyor.”

Erdoğan, şu anda biz İslam dünyasında bunun yaşandığını, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’ya bunun görüldüğünü vurguladı.

“Oyun hep aynı oyun, onlar kan ve ateş her yere yayılsın istiyor, biz Suriye halkı kendi topraklarında huzur içinde yaşasın istiyoruz. Onlar Suriye halkı birbirini kırsın, yok etsin istiyor, biz Suriye şehirlerini altyapısıyla üstyapısıyla yeniden yaşam alanları haline getirelim istiyoruz.”

Türkiye’nin, Suriye’deki insanların 7 yıldır kesintisiz yaşadıkları o kötü günleri geride bırakması, kendilerine yeni bir gelecek inşa etmesini istediğini, diğer ülkelerin ise kaos ve çatışmanın sonsuza kadar sürmesini sitediğini belirtti.

7,2 milyar dolarlık insani yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son 15 yılda her alanda gerçekleştirdikleri atılımlarla Türkiye’yi yardım alan bir ülke konumundan, dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülkesi haline getirdiklerini anlattı.

“Türkiye’nin kalkınma yardımlarının 7,2 milyar dolarını insani yardımlar, diğer kısmını ise diğer sair kalkınma yardımları oluşturuyor. Geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardımla listede ikinci sırada yer almıştık, inşallah bu yıl şayet diğer ülkelerin yardımlarında fevkalade bir artış yoksa 7,2 milyar dolarlık insani yardımla ilk sıraya çıkmamız kuvvetle muhtemeldir.”

“Gönlümüzün alabildiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz”

Erdoğan, birkaç aya kadar bu liste açıklandığında durumun herkesçe görüleceğine işaret ederek, Batılı ülkelerin, dünyanın kalan kısmına verdikleri ciddi krediler sebebiyle toplam kalkınma yardımlarındaki rakamların elbette çok değiştiğini söyledi.

Türkiye’nin buna rağmen toplam kalkınma yardımlarında da dünyada 6’ncı, bunların milli gelire oranında ise 4’üncü sırada bulunduğunu anımsatan Erdoğan, tarih boyunca devlet ve millet olarak sahip oldukları imkanları paylaşma konusunda daima cömert davrandıklarını belirtti.

“Dünyadaki pek çok sorunun, krizin, çatışmanın kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Ülkeler arasındaki savaşlar ve özellikle iç çatışmalar, gelir dağılımındaki adaletsizliği içinden daha da çıkılamaz bir hale getiriyor. Pek çok geri kalmış ülkeye gittiğimizde bir tarafta bir lokma yemeğe, bir yudum suya hasret milyonlarca insan varken, diğer tarafta küçük bir azınlığın lüks ve şatafat içinde hayat sürdüğüne şahit oluyoruz.”