İşgal altındaki toprakları için koştular

Kültür ve Özgür Düşünme Derneği tarafından “Büyük Dönüş Yürüyüşü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus sahilinde gerçekleştirildi.

Yarışa katılan çocuklar, ailelerinin 1948’de zorla çıkarıldıkları Filistin’in köy ve beldelerinin isimlerinin yanı sıra dönüş hakkına ve Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğuna ilişkin pankartlar taşıdı.

Dernek Başkanı Meryem Zekut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın “Filistin meselesinin en ağır tasfiye komplolarına maruz kaldığı bir dönemde” düzenlenmesine dikkati çekerek, çocukları bu konuda bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Yarışmacılarından 16 yaşındaki Malik Bereke de Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının önemini vurgulamak için yarışa katıldığını belirtti. Bereke, “Bu yarışma geri dönüş hakkı başta olmak üzere temel haklarımızı dünyaya bildirmek için seçtiğimiz barış yanlısı bir yöntem.” diye konuştu.

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42’nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail’in orantısız güçle müdahalesinde 30 Mart’tan bu yana 32 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinliler “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

“Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.