  •  
  •  
Son Dakika
19 Mayıs 2018 Cumartesi
Ana Sayfa   >   MANŞET   >   Muharrem İnce’den Bilal Erdoğan’a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce’den Bilal Erdoğan’a: Otur oturduğun yerde

Seçim tartışmaları hız kazandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi, 15:36

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilal Erdoğan’a tepki gösterdi. İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin’ ifadelerini kullandı.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz