Muharrem İnce’den Bilal Erdoğan’a: Otur oturduğun yerde

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, Bilal Erdoğan’ın sözlerine sert çıktı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, ‘otur oturduğun yerde’ ifadelerini kullanarak ‘Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.’ diye yazdı.

İşte Muharrem İnce’nin o paylaşımı;

İnce’nin tweeti kısa sürede büyük etkileşim alırken, İnce’ye destek veren de oldu, tepki gösteren de.

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



lim Yayma Vakfı, Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu” başlıklı konferansta konuşan Bilal Erdoğan “Bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım ‘Muharrem’ diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu” ifadelerini kullanmıştı.