Google’dan 17 yaşındaki gence para ödülü

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 17 yaşındaki bir genci ödüllendirdi. Peki neden?

17 yaşındaki bir genç, Google’da ciddi sayılabilecek bir güvenlik açığını tespit edip şirkete raporlayınca şirket tarafından ödüllendirildi. Uruguaylı genç 36 bin doların sahibi oldu.

Ezequiel Pereira’nın tespit ettiği güvenlik açığı, hackerlara şirket içi sisteme sızarak veri değişikliği yapma imkanını sunuyordu.

Bundan önce de 4 defa daha Google’a güvenlik kusurunu rapor eden Pereira, ilk seferinde 500 dolar almış ve o günden bu yana benzer eksikliklerin takipçisi olmuştu.

Uruguaylı genç, yaptıklarından dolayı mutlu olduğunu ve yaptıklarının iyi hissettirdiğini belirterek, “Önemli bir şeyler bulduğum için memnunum” dedi.

Bilgisayar kullanmaya henüz 10 yaşındayken başladığını ifade eden Pereira’nın, programlama konularıyla da 11 yaşından beri ilgilendiği belirtildi.

Hayatını, farklı program dillerini öğrenerek ve kodlama yarışmalarına katılarak geçiren Pereira bu yarışmalardan birinde ise, Google’ın ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan genel merkezine geziye gitme hakkı kazanmıştı.