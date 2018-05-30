YouTube’un o özelliği masaüstüne geldi

Daha önce mobil cihazlarda vardı şimdi masaüstüne taşıdı.

Video paylaşım platformu YouTube, mobil cihazlar için kullanıma sunduğu mesajlaşma özelliğini masaüstüne de getirdi. Özellik sayesinde arkadaş ekleme ve direkt mesajlaşma mümkün hale geliyor.

Özelliğin kullanımı ise oldukça basit. YouTube’a giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan mesajlaşma baloncuğuna tıklayarak sohbet başlatabilirsiniz. Burada arkadaşlarınızla yazışabilir veya beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla özel mesaj üzerinden paylaşabilirsiniz.

YOUTUBE NEDİR?

Hemen her videoya erişebilme imkanı olan YouTube, 15 Şubat 2005 tarihinde kurulmuş bir video barındırma web sitesi olarak tasarlanmıştır. 3 PayPal çalışanı tarafından kurulmuş olan bu site daha sonra Ekim 2006 tarihinde Google tarafından satın alınmıştır. Site üzerinde en fazla izlenme sayısına sahip olan video 19 Eylül 2014 tarihinde 2.1 milyara yakın izlenmeye ulaşmış olan PSY – Gangnam Style isimli videodur. Youtube erişimi Türkiye’de 5 defa engellenmiştir.

Bunlardan ilki 6 Mart 2007’de, ikincisi 16 Ocak 2008’de olmuştur. 2010 yılının haziran ayında Youtube’a getirilen yasak, DNS yasağından IP yasağına çevrilmiştir. Bu da Youtube’a erişimin tamamen engellendiği anlamına gelmektedir.

30 Ekim 2010’da kaldırılan engel, 2 Kasım 2010’da yeniden getirilmiştir. 27 Mart 2014’te bazı bakan ve müsteşarlara ait ses kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından TİB, Youtube’a erişimi aşamalı olarak kapatmıştır.