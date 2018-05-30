YouTube’un yeni uygulaması piyasaya sürüldü

Video paylaşım sitesi YouTube, “YouTube Music” uygulamasını resmi olarak yayınladı. Uygulama şimdilik; Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya ve Amerika’da erken erişimle kullanıma sunuldu.

Daha önce, Google Play Müzik (2011), Google Play Müzik Tam Erişim (2013), YouTube Müzik Anahtarı (2014), YouTube Premium gibi isimlerle güncellemeler yapılan uygulama, YouTube Music ile bambaşka bir müzik uygulamasına dönüştü.

Slashgear’da yer alan habere göre uygulama, Youtube arama geçmişi ve müzik listeleri üzerinden hareket ederek, bireysel zevklere uygun bir öneri listesi oluşturacak. YouTube Ürün Müdürü Elias Roman’ın aktardığı bilgilere göre yeni uygulamayı yüklemek isteyen Google Play Müzik kullanıcıları için hiçbir şey değişmeyecek. Daha önce satın alınan tüm müzik, yükleme ve oynatma listelerine YouTube Music uygulamasından da erişilecek.