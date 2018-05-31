Sebebi Kıbrıs: Peki Türk Kahvesi mi? Yunan Kahvesi mi?

Türk kahvesi ile Yunan Kahvesi kavgası devam ediyor. Peki nasıl başladı? Nedeni birçok kişi tarafından unutuldu bile. Oysa bununda temelinde Kıbrıs var. Stelio Berberakis Yunanistan’dan kaleme aldı.

Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır” derler. İşte 40 yıl öncesine kadar, tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan’daki Türk kahvesi anlamına gelen Turkikos kafes’in adı, bir gecede Yunan kahvesi anlamına gelen ‘Ellinikos kafes’ olarak değiştirildi.

Niye?

Çünkü tam 44 yıl önce, 1974’ün temmuz ayında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a askeri bir operasyon düzenledi. O günden bu yana Türk kahvesi, Yunan kahvesi,

Atina’nın yanındaki Pire kentinin Türk Limanı anlamına gelen Turko Limano körfezi de Mikro Limano oldu.

Yunan turistleri caydırmak için sınır kapılarında “Ey yolcu, Türkiye’de harcayacağın her drahmi’nin sana mermi olarak dönebileceğini unutma” şeklindeki tabelaları görüyorduk.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki uçak seferleri ise kaldırıldı.

Yani tam bir savaş havası hakimdi.

Yunanistan’da 1967 askeri darbesiyle iktidarı ele geçiren Albaylar cuntasının yegane askeri radyoları, marşlar eşliğinde Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkarma yaptığını anons ediyor, erkeklerin askeri şubeye gitmesi için çağrıda bulunuluyordu.

İnsanlar savaş korkusuyla erzak toplamak için marketlerdeki rafları boşaltıyordu. Atina’nın sol eğilimli ve askeri cunta tarafından mimli gençleri düzenledikleri protesto gösterilerinde Türkiye’den Albaylar cuntasına çatıyor ve “Kimin için, ne için savaşacağız? Vatan hainleri defolun” şeklinde sloganlar atıyordu.

Çünkü Yunanistan’da halk, Atina’daki cunta yönetiminden talimat alan Kıbrıs’taki faşist Rum çetelerinin 15 Temmuz’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin legal Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’a karşı düzenledikleri askeri darbeyle Türkiye’nin ada üzerindeki garantörlük hakkını kullanarak adaya askeri bir operasyon düzenleyeceğini bekliyordu.

Cunta yönetiminin Türkiye’ye resmen savaş ilan etme kararı ise üç kuvvet komutanı tarafından reddedildi.

O günlerin savaş korkusu ortamında, Atina’nın Kıbrıs’a gizlice gönderdiği iki komando uçağı, Türk uçağı sanılarak Rum çeteleri tarafından vurularak düşürülecek, Türk savaş uçakları da adaya yönlenen Kocatepe savaş gemisini, Yunan gemisi sanarak vurup batıracaktı.

Kıbrıs’taki askeri operasyonun baskısına dayanamayan Albaylar Cuntası 24 Temmuz’da çökecek, Paris’ten özel uçakla Atina’ya gelen Karamanlis, sevgi gösterileriyle karşılanacaktı.

İktidarı devralan Karamanlis, Türk-Yunan savaşını önleyecek ve dönemin Başbakanı Ecevit’le, Kıbrıs müzakerelerini başlatacaktı.

Aradan geçen 44 yılın ardından Kıbrıs sorunu yerinde saymasına rağmen Türk kahvesinin Yunanistan’daki adı Ellinikos kafes, Turko limano’nun adı mikro limano olarak kalmış olabilir ama sınırdaki caydırıcı tabelalar yok. Bunun yerine Yunan adaları Türklerle dolup taşıyor, Türk kıyıları da Yunanların akınına uğruyor.