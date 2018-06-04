Genç Şarkıcı Onurcan Özcan’dan acı haber!

Şile’nin İmrenli Koyu’nda dün kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan’ın cesedi bulundu.

Şile’nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım’ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım’ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı.

ONUR ÖZCAN’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan’a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları öğle saatlerinde sonuç verdi. Genç şarkıcı Onur Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube’da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim.

Özcan, özellikle “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.