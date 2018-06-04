Mersin de 20 ay önce bir hızarcıdan odun olarak kesilmek üzereyken alınan ve yeniden toprakla buluşturulan 800 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacı meyve verdi.

Mucize! 800 yıllık ağaç…

Odun yapılmak için Adana’dan getirildi zeytin ağacının köklü olduğunu gören görevliler,

4 ton ağırlığında 800 yıllık zeytin ağacını alarak 20 ay önce 2 yaşında bir zeytin ağacıyla aşılayarak parka dikti.

Ağaç, yoğun şekilde bakım uygulayıp kök salma ilaçları ve özel sulama çalışmalarının ardından ilk meyvesini verdi.

Mersin tarihinden daha eski olan ağacın yeniden hayat bulup zeytin vermesi sevindirdi

Yeni kesilmiş, öz suyunu kaybetmemiş zeytin kökünü tekrar toprakla buluşturdu zeytin ağacı,kendi kökünden çıkan dalda zeytin verdi.

800 yıllık manevi hatırası olan, belki padişahların bile zeytin yediği, atalarımızın zeytin yediği bu ağaçtan şu an insanlar zeytin yeme şansı bulacak. Zeytin aynı zamanda barışın da simgesi.

VATANDAŞLAR 800 YILLIK AĞAÇTAN ZEYTİN YİYECEK

20 aydır ağacın sürekli sulanması ve kök güçlendirici ilaçları verilmesi sonucu gelinen nokta sevindirici oldu bakımları takip edildi ve Mersin’e yakışan, sembol oldu İnsanlar bu ağaçla fotoğraf çektirecek, biraz daha büyüdüğünde herkesin gelip 800 yaşında ki bir ağaçtan zeytin yeme şansı olacak.”