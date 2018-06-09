Görüşme sonrası Trump patladı! Çok sert açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesinde Kuzey Kore ve çelik-alüminyum için ek gümrük vergisi kararıyla ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump tartışma yaratan gümrük kararının ardından misilleme yapmaya hazırlanan Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’ya çok sert mesajlar verdi. Trump, “Eğer ticaretin önünde engelleme yapmak isteyerek misilleme yapmaya kalkarlarsa hata yaparlar” ifadelerini kullandı.

KİM’E GÖZDAĞI VERDİ: TEK ŞANSI VAR, BİR DAKİKADA ANLARIM

12 Haziran’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşecek olan Trump, Singapur’a barış hedefiyle gideceğini söyledi. Trump, “Kim Kuzey Kore’yi harika bir ülke haline getirebilir ancak bunu yapmak için tek bir şansı var” ifadelerini kullandı.

Kim’in nükleer silahları bırakma konusunda ciddi olup olmadığını bir dakika içinde anlayacağını, eğer Kim’in ciddi olmadığını hissederse görüşmeyi uzatmayacağını belirtti.