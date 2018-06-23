Sanal Para Bitcoin hakkında bilmedikleriniz?

Şimdi herkesin aklında ayni soru var. Bitcoin Nedir? Nasıl kullanılır?

Bitcoin dünya çapında internette kullanılan şifreli (cryptocurrency) para birimidir. Herhangi bir yönetici merkezi, herhangi bir ülkesi veya bankası olmayan dünyanın ilk sanal para birimidir. Bitcoin le yapılan işlemler doğrudan aracılar olmaksızın kullanıcılar arasında yapılır. Bitcoin’i bulan kişi Satoshi Nakamoto adını taşımaktadır, fakat bu ismin gerçek bir kişiye mi yoksa bu isim altında birleşmiş bir gruba mı ait olduğu Bitcoin’in ilk zamanlarında bilinmemekteydi.

Bitcoin madencilik adı verilen bir süreç ile oluşturulmaktadır. Bitcoin para birimi, internet üzerinde ürünler, hizmetler satın almakta veya diğer para birimleri ile değişim yapılabilmektedir. Şubat 2015 itibarıyla, internet üzerinden satış yapan 100.000’den fazla site, bitcoin’i ödeme kabul ederek satış işlemi gerçekleştirmiştir. 2014’ten itibaren bitcoin’u temsil etmek için kullanılan simge sembolleri BTC, XBT veya ₿’dır.

Bitcoin sahibi kim?

18 Ağustos 2008’de alan adı “bitcoin.org” kaydedilmiştir. Aynı yılın Kasım ayında, Satoshi Nakamoto tarafından “Bitcoin: Bir kulanıcıdan kullanıcıya (peer-to-peer) Elektronik Para Sistemi” başlıklı bir makale paylaşılmıştır. Nakamoto, bitcoin yazılımını açık kaynak kodu olarak Ocak 2009’da yayımlamıştır. Piyasaya sürülen ilk bitcoin bloğu Nakamoto tarafından üretilen 50 bitcoindir.

2008 yılından 2016 yılına kadar Nakamoto’nun gerçek kimliği bilinmiyordu.

Bitcoin’e ilk destekçilerden ve katkıda bulunanlardan biri, programcı Hal Finney’dir. Finney bitcoin yazılımının çıktığı ilk gün programı indirmiş ve 10 Bitcoinlik bir işlem gerçekleştirmiştir. Finney’den sonra ilk destekleyenler, bitcoinden önce ortaya çıkan b-money’in yaratıcısı Wie Dai ve Bitgold’un yaratıcısı Nick Szabo’ydu.

İlk günlerde, Nakamoto’nun 1 milyon bitcoin ürettiği tahmin edilmektedir. İlk zamanlarında Nakamoto bitcoin network uyarı sistemini ve bitcoin çekirdek kodunu elinde tutmuş daha sonra ise Bitcoin Vakfı’nın en önde gelen temsilcisi Gavin Andresen’e teslim etmiştir. Bu devir teslimden sonra Nakamoto bitcoin ile ilgili tüm süreçlerden elini çekmiştir. Bayrağı devralan Andersen bu süreci şöyle anlatmaktadır. “Satoshi projeden çekilip bütün yükü omuzlarıma bıraktı. O aşamadan sonra ilk yapmaya çalıştığım şey bitcoini bağımsız yönetim şekline çekerek, merkezileşmekten uzaklaştırmaya çalışmak oldu.”

ilk kayda değer Bitcoin ödemesi bitcoinin konuşulduğu forumlardan biri üzerinden yapılan 10,000 BTC tutarındaki işlemdir. Bu işlemle, Pizza Today dergisine göre Pizza Hut ve Domino’s Pizza’dan sonra Amerikan’nın üçüncü en büyük pizza Gel-Al ve dağıtım restoranı ollan Kentucky merkezli Papa John’s Pizza’dan verilen iki adet pizzanın bedeli ödenmiştir.

Craig Steven Wright

Aralık 2015’te, Wired ve Gizmodo’nun iki paralel araştırması Wright’ın bitcoinin mucidi olabileceğini iddia etti.

2 Mayıs 2016 tarihinde Avustralyalı bilgisayar mühendisi ve iş adamı olan Craig Steven Wright, sanal para birimi olan Bitcoin’i bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Satoshi Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. BBC’nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin’in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu.